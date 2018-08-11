بالصور.. إحباط تهريب 9 آلاف زجاجة خمر ضمن إرسالية أنابيب خرسانية

المواطن - الرياض

تمكّن جمرك البطحاء من إحباط محاولتين لتهريب كمية كبيرة من الخمور بلغت (9.406) تسعة آلاف وأربعمائة وست زجاجات، عُثر عليها مُخبأة داخل إرساليتين وردتا للجمرك.

وقال زياد البلوي، مدير عام جمرك البطحاء، تمكّن الجمرك من إحباط الخمور من خلال محاولتين لتهريبها، حيث وردت أولاً للجمرك إرسالية عبارة عن ” أنابيب خرسانية ” كبيرة الحجم محمولة على إحدى الشاحنات القادمة وعند خضوعها للإجراءات الجمركية عُثر على (5.206) خمسة آلاف ومائتين وست زجاجات خمر كانت مُخبأة بطريقة فنية وذلك بإخفائها في تجويف الأنابيب وتغطيتها من الداخل بمادة عازلة، ومن ثم جرى دهن الأنابيب بالدهان وذلك بقصد التمويه عند إجراء عملية التفتيش.

وأضاف البلوي أنه وبنفس نوع الإرسالية وطريقة التهريب السابقة حاول مهرب آخر تهريب كمية من الخمور بلغت (4,200) أربعة آلاف ومائتي زجاجة إلا أنه تم كشف وإحباط محاولته.

وأكد مدير عام جمرك البطحاء يُلاحظ من خلال طريقة التهريب مدى سعي المهربين لابتكار طرق حديثة لمحاولة إدخال مثل هذه الممنوعات وغيرها، إلا أن منسوبي الجمارك السعودية عبر جميع منافذها الجمركية يقفون سدًا منيعًا أمام هذه المحاولات البائسة، وذلك بما يضمن منع دخول كل ما به الإضرار في الوطن ومقدراته.