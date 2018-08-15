بالصور.. إدارة الأبواب بالمسجد الحرام تستقبل الحجاج بالطيب والبخور

المواطن - مكة المكرمة

في إطار حملة “خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا” بموسمها الـ6، استقبلت إدارة الأبواب بالمسجد الحرام حجاج بيت الله الحرام بأجود أنواع الطيب والبخور.

وأوضح مدير إدارة الأبواب محمد بن حسن الباتي أن الإدارة بخرت وطيبت الحجاج في مداخل الحرم وعند الأبواب والمسعى والمصليات وداخل صحن المطاف والمشايات وغيرها من الأماكن بالمسجد الحرام.

وأضاف أن الهدف من ذلك بعث الفرح والسرور لقاصدي بيت الله الحرام وبما ويعكس الصورة الحسنة على مرتاديه.

ولفت الباتي إلى أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس للارتقاء بمنظومة الخدمات التي تستهدف روّاد بيت الله الحرام.