بالصور.. إزالة 10 آلاف متر من الإحداثات جنوب بارق

المواطن - احمد الشهري - بارق
أزالت بلدية محافظة بارق ولجنة التعديات، اليوم الخميس، الإحداثات من المخطط الصناعي جنوب محافظة بارق.
وأوضح رئيس بلدية محافظة بارق أحمد بن عوض البارقي أن الإزالة جاءت بعد الإبلاغ عن الإحداثات من قِبل مراقبي وحدة مراقبة الأراضي ببلدية محافظة بارق، مضيفًا أن لجنة التعديات أزالت الإحداثات من الأراضي بمعدات البلدية.
وأشار ” البارقي ” إلى أن الإحداثات عبارة عن عقوم ترابية، موضحًا أنه تمت استعادة أكثر من 10 آلاف متر مربع من الأراضي الحكومية، وتم تسليمها للبلدية خالية من الإحداثات.
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