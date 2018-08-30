بالصور.. إزالة 480 طناً من مخلفات الأمطار عن 12 مدرسة في مربة

المواطن - سعيد ال هطلاء - عسير

شكلت بلدية مربة الفرعية فرقتي نظافة خاصة لمباشرة عدد من ساحات وطرقات المدارس بهدف صيانتها، وذلك بعد التنسيق مع قسم الخدمات في فرع الأمانة.

وأوضح المركز الإعلامي بأمانة عسير أن فرع مربة قد باشر المواقع المستهدفة بالخطة وهي 12 مدرسة إضافة إلى مجمع مدارس آخر، وذلك بعد إعداد جدول زمني لصيانة وتنظيف الطرقات والساحات المجاورة لتلك المدارس استعداداً لتهيئتها لبدء العام الدراسي الجديد.

كما قامت الفرق التي باشرت أعمالها على مدار اليومين الماضيين، برفع المخلفات من ساحات وطرقات المدارس والتي قدرت بـ 840 طناً بمساندة أكثر من 74 عاملاً ومراقباً ومشرفاً ميدانياً إضافة إلى أن فرع الأمانة بمربة قام بمتابعة تشكيل الفرق الميدانية لتنفيذ أعمال الكنس اليدوي لإزالة الأتربة ونواتج مياه الأمطار، وذلك للإعادة المواقع لوضعها الطبيعي.