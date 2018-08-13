بالصور.. إغلاق مطبخ إعاشة ومصادرة 500 كجم وجبات غير صحية للحجاج

المواطن_عبدالرحمن المحمادي_مكة

تمكنت الفرق الرقابية التابعة لبلدية الشوقية الفرعية بأمانة العاصمة المقدسة من ضبط مطبخ إعاشة عشوائي داخل استراحة بحي الشوقية، تبين بعد مداهمته أنه غير مرخص ويُدار من قبل مجموعة من العمالة المخالفة يقومون بإعداد وجبات إعاشة لتوزيعها على الحجاج.

وتمت مصادرة الأدوات المستخدمة في التحضير ومواد غذائية ولحوم ودواجن مجهولة المصدر قدرت بنحو ٥٠٠ كيلوغرام، وكذلك تمت مصادرة كميات كبيرة من الأطعمة المعدة للتوزيع على الحجاج وتم إعداد محضر بذلك وتسليم العمالة المخالفة إلى الجهة المختصة وإتلاف الأطعمة وإغلاق المطبخ.

وأوضح رئيس بلدية الشوقية الفرعية المهندس ممدوح عراقي أن البلدية تقوم بتكثيف نشاطها الرقابي خلال هذه الأيام لمتابعة مثل هذه الظواهر السلبية، محذراً كافة أصحاب الفنادق والعمائر السكنية ومؤسسات الحجاج من التعامل مع المطابخ العشوائية، والاقتصار فقط على التعامل مع مطابخ الإعاشة المصرح لها بالطبخ والإعاشة والمصنفة من أمانة العاصمة المقدسة، وذلك حرصاً على صحة وسلامة ضيوف الرحمن، وحفاظاً على تقديم أفضل الخدمات في مجال الصحة العامة.