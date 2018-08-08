بالصور.. إغلاق مطبخ خيري مخالف في مكة وإتلاف 110 ذبائح

المواطن_عبدالرحمن المحمادي_مكة المكرمة

ضمن الحملات الرقابية التي تقوم بها أمانة العاصمة المقدسة ممثلة ببلدية الشوقية الفرعية؛ قامت الفرق الرقابية التابعة للبلدية، صباح اليوم، بحملة ميدانية على أحد المطابخ الخيرية ضمن نطاق بلدية الشوقية، واتضح عدم نظامية المطبخ وافتقاده للشروط الصحية.

وضبطت الحملات الرقابية كميات كبيرة من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية وكميات من اللحوم المجهولة المصدر، وكذلك لحوم يتم تخزينها بطرق غير صحية إضافة إلى تخزين المواد الغذائية بجوار أدوات مواد النظافة، وكذلك ملاحظة مجموعة كبيرة من الحلويات المنتهية الصلاحية والتي تظهر على بعضها علامات التعفن.

وأسفرت الحملة عن ضبط عدد 10 عمال بدون شهادات صحية، وعلى الفور تم البدء بإتلاف جميع المضبوطات من قِبل الفرق الرقابية وتطبيق عقوبة الإغلاق وإعداد محضر بذلك وتحرير المخالفات.

ومن جانب آخر، ضمن نطاق البلدية ذاتها تم إيقاف سيارة بجوار مسلخ الكعكية محملة باللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي وتم إتلاف ما يقارب 110 ذبائح وحجز السيارة داخل مقر البلدية لحين إنهاء الإجراءات النظامية بحق المخالفين.