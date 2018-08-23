بالصور.. إلنترا 2019 سيارة المستقبل في المملكة قريبًا

المواطن - الرياض

كشفت عملاق صناعة السيارات الكورية هيونداي، عن إطلاق الجيل الجديد والأحدث من مركبة السيدان إلنترا 2019 العملاقة.

وتتميز إلنترا 2019 في شكلها الجديد بتصميم فريد يعتمد على الزوايا الحادة والأبعاد الجمالية والصالون الأنيق.

وأضافت شركة هيونداي لسيارة إلنترا 2019 الجديدة مصابيح أمامية وخلفية جديدة كلياً، بالإضافة إلى مقصورة داخلية مميزة.

ويتوقع أن تصل سيارة هيونداي إلنترا 2019 الجديدة إلى أسواق المملكة قبل نهاية العام الجاري 2018 بخيارات عدة من حيث المحركات والأنظمة الإلكترونية؛ بحسب ما يقرر الوكلاء توفيره للمستخدمين.