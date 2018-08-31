بالصور.. احذر هذه الرسالة المزيفة على واتساب

المواطن - محمود نبيل - ترجمة:

وقع عدد غير بسيط من مستخدمي تطبيق التراسل الفوري واتساب في مأزق كبير عندما تفاعلوا مع إحدى الرسائل المنتشرة خلال الساعات القليلة الماضية، حول منح واتساب لمستخدميه بيانات تصفح مجانية للإنترنت طوال شهر سبتمبر.

وحسب ما أبرزته صحيفة ديلي ميرور البريطانية، فإن الرسالة جاءت عن طريق حساب يُسمى “واتساب أفريقيا” أو “whatsapp africa”، وتم نشر رسالة بنفس المضمون عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وتعرض الرسالة إمكانية منح المستخدمين بيانات مجانية لتصفح الإنترنت مقابل إرسال أرقام هواتفهم في رسالة أو عبر تعليق على تويتر، وهو الأمر الذي انخدع به ما لا يقل عن 250 شخص من مستخدمي واتساب.

وبمرور الوقت بدأ الإقبال على إعادة التغريد بتلك الرسالة يقل تدريجيًا، ليكشتف المستخدمون أن الحساب لا ينتمي بأي شكل إلى تطبيق واتساب المملوك لشركة فيسبوك، والذي يعد المنصة التقنية الأولى في التراسل الفوري حول العالم.

يذكر إلى أن هذه الرسالة لم تكن الأولى، حيث سبق وأن حذرت شركة “رايان آير”، أكبر شركة اقتصادية في أوروبا، والتي تقدم خدماتها لسوق الشرق الأوسط، من عملية خداع جديدة تنتشر على تطبيق التراسل الفوري الشهير واتساب، لا سيما للأشخاص الذي يكثرون من السفر.

وحذرت الشركة مستخدميها عبر وسائل الإعلام الاجتماعية بشأن رسالة احتيالية تنص على الفوز بتذكرتين طيران مجانا عبر النقر على رابط موجود بالرسالة.

ويقول الإعلان المزيّف الذي يحمل شعار شركة الطيران: “تهانينا! لقد تم تأهيلك للحصول على تذكرتين مجانيتين”، ثم يُطلب من المستخدمين نقل الرسالة إلى 15 صديقًا أو مجموعةً في واتساب والنقر على الرابط لإدخال بياناتهم.