بالصور.. اختتام سباق اختراق الضاحية بجامعة الملك خالد
برعاية أمير عسير وبمشاركة أكثر من 400 متسابق

بالصور.. اختتام سباق اختراق الضاحية بجامعة الملك خالد

2018/08/10
الساعة 12:46 صباحًا
- ‎فيالسعودية اليوم, المراسلون, حصاد اليوم
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المواطن - سعيد آل هطلاء - عسير 

برعاية كريمة من سمو أمير منطقة عسير , اختتم أمس الخميس، سباق اختراق الضاحية , والذي نظمته جامعة الملك خالد ممثلة في عمادة شؤون الطلاب, بالشراكة مع عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بالجامعة , ومجلس التنمية السياحية, وذلك بحضور عدد من وكلاء الجامعة , وعمدائها , ومسؤولي الجهات الحكومية بمنطقة عسير.

وشهد السباق مشاركة أكثر من 400 متسابق لمسافة 6 كيلومترات, حيث كانت نقطة الانطلاقة من المجمع الأكاديمي بالمحالة , وحتى مدينة الأمير سلطان الرياضية.

وفي نهاية السباق توج وكيل الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية الأستاذ الدكتور سعد بن دعجم الفائزين بالمراكز الأولى , والذي أوضح أن تعاون الجهات الحكومية مع الجامعة في إقامة مثل هذه الفعاليات ساهم في تضافر الجهود ونجاح السباق , وأيضا توفير بيئة مواتية للرياضة , منوها أن إقامة مثل هذه الفعاليات يعتبر إضافة هامة لمساعي الجامعة الحثيثة نحو شراكة مجتمعية فاعلة.

كما قدم بن دعجم شكره لصاحب السمو الملكي أمير منطقة عسير لرعايته هذا الحدث , ولمعالي مدير الجامعة على دعمه , وللجهات المشاركة في تنظيم السباق وإخراجه بالشكل المطلوب.

وجاءت نتائج السباق للفئة العمرية من 15 إلى 40 سنة , في المركز الأول حسين جمعان آل حمضة, والمركز الثاني للمتسابق رائد خير الله الجدعاني , بينما حصل على المركز الثالث المتسابق محمود محمود علي , وفي الفئة العمرية ما فوق الـ 41 توج المتسابق علي مانع عسيري بالمركز الأول , وعلي محمد حدادي في المركز الثاني , بينما كان المركز الثاني من نصيب المتسابق صالح محمد الوادعي.


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