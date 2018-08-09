بالصور.. ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال جزيرة لومبوك بإندونيسيا إلى 319 قتيلاً

بالصور.. ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال جزيرة لومبوك بإندونيسيا إلى 319 قتيلاً

2018/08/09
الساعة 1:45 مساءً
- ‎فيالمواطن الدولي, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

أعلنت وسائل إعلام رسمية في إندونيسيا أن حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب جزيرة “لومبوك” مؤخراً قد ارتفعت إلى 347 قتيلاً.

من جهتها ذكرت شبكة “سي إن إن” الأمريكية أن معظم القتلى وقعوا في الجانب الشمالي من الجزيرة وأن 1447 آخرين قد أصيبوا جراء الزلزال الذي بلغت قوته 6.9 درجة على مقياس ريختر، وتم تشريد 165 ألفاً آخرين.

يشار إلى أن أحدث تقديرات الحكومة أفادت بأن 20 ألف شخص في حاجة للمساعدة فيما تم تدمير قرابة 80% من المباني ويعاني عمال الإغاثة للوصول إلى المناطق المتضررة جراء الكارثة.

 


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