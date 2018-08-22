بالصور.. استعادة 12 ألف م2 من أملاك الدولة في بارق

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المواطن - احمد الشهري - بارق

قامت بلدية محافظة بارق ممثلة في قسم الأراضي بإزالة الإحداثات من الأراضي الحكومية بالصلبة غرب طريق الجامعة .

وأوضح رئيس بلدية محافظة بارق أحمد بن عِوَض البارقي أن الإزالة جاءت بعد الإبلاغ عن الإحداثات من قبل مراقبي وحدة مراقبة الأراضي .

وأشار البارقي إلى أنه تمت إزالة العقوم الترابية بمعدات البلدية على مساحة 12000 متر مربع من الأراضي الحكومية، مؤكدا على استمرار مراقبي الأراضي بالبلدية بالجوالات الصباحية والمسائية وعدم التهاون مع المخالفين حيث سيتم محاسبتهم حسب الأنظمة واللوائح وذلك للحفاظ على الأراضي الحكومية .