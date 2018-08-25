بالصور .. استعادة 17 ألف متر مربع من الأراضي الحكومية في بارق

المواطن - أحمد الشهري - ثلوث المنظر

أعلن رئيس بلدية محافظة بارق، أحمد بن عِوَض البارقي، أن البلدية ممثلة في قسم الأراضي قامت بإزالة عدد من الإحداثات في الأراضي الحكومية، والتي تقع في ثلاثة مواقع بالصلبة شرق طريق الجامعة.

وأشار البارقي إلى أن الإزالة جاءت مساء اليوم بعد الإبلاغ عن الإحداثات من مراقبي وحدة مراقبة الأراضي، وتمت إزالة العقوم الترابية بمعدات البلدية، حيث تقدر المساحة التي تم استعادتها بحوالي 17000 متر مربع من الأراضي الحكومية.

وأكد أن مراقبي الأراضي بالبلدية سوف يستمرون بالجولات الصباحية والمسائية، وسيتم محاسبة المخالفين حسب الأنظمة واللوائح؛ وذلك للحفاظ على الأراضي الحكومية.