بالصور.. استعراض عسكري للقوات المشاركة في الحج

بالصور.. استعراض عسكري للقوات المشاركة في الحج

2018/08/13
الساعة 9:30 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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بعثة المواطن - أحمد المسعود - تصوير : سلطان المالكي - مكة المكرمة

شهد وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، اليوم الاثنين، حفل الاستعراض العسكري لقوات أمن الحج والأجهزة المعنية.

ويأتي هذا للوقوف على الاستعدادات التي تسخرها المملكة لخدمة ضيوف الرحمن، ومدى تنفيذ خطة الأعمال المرسومة لموسم حج هذا العام.

واكتملت جاهزية قوات الأمن للقيام بدورها وتنفيذ مهامهما خلال موسم الحج.


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