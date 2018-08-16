بالصور.. استقبال ألف حاج من أسر شهداء فلسطين بالورود وماء زمزم

المواطن - مكة المكرمة

استقبل المسؤولون في الأمانة العامة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة، ظهر اليوم، 500 حاج وحاجة يمثلون الدفعة الثانية والأخيرة من حجاج أسر شهداء فلسطين الذين يمثلون حجاج غزة والمشمولين ببرنامج ضيوف الملك الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمتابعة واهتمام من فضيلة الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.

ولدى وصولهم تم استقبالهم بالورود وماء زمزم والتمر والقهوة والأهازيج الحجازية ، وسط اهتمام وعناية من المسؤولين الذين يتقدمهم رئيس لجنة حجاج أسر شهداء فلسطين علي الزغيبي وعدد من المسؤولين ورؤساء اللجان وطواقم التمريض ورجال الكشافة. ليتم بعدها تسليم الحجاج مفاتيح الغرف وأجهزة هواتف مصحوبة بشرائح الإنترنت والاتصال المجاني ، إضافة إلى حقيبة مليئة بمقتنيات الحاج اليومية .

وبعد تناول طعام الضيافة ، غادر حجاج غزة إلى الحرم المكي الشريف لتأدية طواف القدوم ، على أن يعودوا لاستكمال البرامج اليومية التي تنظمها الأمانة العامة للبرنامج.

من جانبه ، قدم الضيوف شكرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – وسمو ولي عهده على دعمه للقضية الفلسطينية واستضافة أسر الشهداء وتمكينهم من أداء مناسك الحج كل عام ، سائلين الله أن يديم على المملكة الأمن والأمان.