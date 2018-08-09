بالصور.. افتتاح أريديوم ثاني الفنادق الخمس نجوم بالطائف

المواطن - سعيد آل هطلاء - الطائف

برعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة، قام محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني بافتتاح فندق أريديوم ثاني الفنادق الخمس نجوم وسط محافظة الطائف، وأيضًا مركز ڤالي سنتر الذي يعد أحدث مول في المحافظة.

ويقع هذا المشروع في وسط مدينة الطائف وعلى الشريان الرئيسي لطرق المحافظة وادي وج، ويضم الفندق أكثر من 130 غرفة وقاعات احتفالات ومطاعم ونادي رياضي ومسابح وملاعب ومقاهي، ويدار من قبل شركة هاند العالمية لإدارة الفنادق والمدن السياحية، وقد نفذ بأحدث تقنيات البناء وأحدث التصاميم المعمارية.

من جانبه أشاد محافظ الطائف بكل ما شاهده في المشروع المتكامل، والذي شكل إضافة لقطاع الخدمات السياحية في الطائف، كما يساهم في خلق فرص وظيفية للشباب والشابات السعوديين.

وأضاف أن القطاع الخاص يعتبر شريكًا أساسيًّا في التنمية، متمنيًا أن تحظى الطائف بمزيد من المشروعات الاستثمارية.