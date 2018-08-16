بالصور.. اكتمال وصول 1300 حاج وحاجة من ضيوف خادم الحرمين

المواطن - واس

اكتمل اليوم الخميس وصول 1300 حاج وحاجة من 90 دولة حول العالم الذين صدر التوجيه الملكي الكريم باستضافتهم هذا العام ضمن ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

وهنأ وكيل الوزارة للشؤون الإسلامية المشرف العام على الأمانة العامة للبرنامج عبدالله بن مدلج المدلج الضيوف على سلامة متمنياً لهم قضاء أيام عامرة بذكر الله -عز وجل- وأن يؤدوا مناسك الحج والعمرة بكل يسر وسهولة في أتم صحة وعافية وأن يتقبل الله منهم مناسكهم.

وكان معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على برنامج الاستضافة معالي الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ قد زار يوم أمس مقر إقامة الضيوف بمكة المكرمة، وتفقد مرافق الفندق وأطمئن على الخدمات المقدمة للهم من كافة اللجان العاملة بالبرنامج، مشدداً على أهمية مضاعفة الجهد وتسخير كافة الإمكانات لخدمتهم وراحتهم حتى عودتهم إلى بلادهم بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة للمملكة.

من جهتهم، أعرب الضيوف عقب إكتمال وصولهم عن جزيل شكرهم وعظيم تقديرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على الاستضافة الكريمة لأداء مناسك الحج والعمرة، مؤكدين أنها استضافة تؤكد عناية قادة المملكة بأمور المسلمين في أنحاء العالم، وأنها قائدة العالم الإسلامي.

ومن المنتظر أن يكتمل وصول بقية ضيوف البرنامج من المجموعات الأخرى المشمولة بالاستضافة هذا العام والبالغ عددهم 5300 حاج وحاجة من 94 دولة ليكون بذلك العام استثنائيا في عدد الضيوف والدول .