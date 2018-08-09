بالصور.. الاتفاق يتعاقد مع البرازيلي فارلي روزا

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الاتفاق عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن تعاقده مع لاعب الوسط البرازيلي فارلي روزا على سبيل الإعارة لمدة عام مع أفضلية التجديد لموسم رياضي آخر.

ونشر حساب نادي الاتفاق الرسمي على “تويتر”، صورًا أثناء توقيع التعاقد مع اللاعب البرازيلي فارلي روزا، وخلال خضوعه للفحص الطبي في مستشفيات المانع العامة الشريك الطبي لنادي الاتفاق بإشراف من الدكتور محمد البلوي.

وتقدم مجلس إدارة نادي الاتفاق بالشكر الجزيل إلى الرمز الدكتور هلال الطويرقي، نظرًا لمساهمته في عقد لاعب الوسط البرازيلي فارلي روزا.

وسبق للاعب الوسط البرازيلي فارلي روزا اللعب في العديد من الأندية قبل الانتقال إلى الاتفاق، ومنها سيفاستوبول الأوكراني، ومونت أزول، ولعب على سبيل الإعارة في فريقي ليماسول ولارنكا القبرصيين.

وتسعى إدارة نادي الاتفاق لإبرام العديد من الصفقات المميزة قبل انطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد، أملًا في ظهور الفريق الأول لكرة القدم بمستوى جيد في المسابقات المحلية.