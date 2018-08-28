بالصور.. التجارة تمنع كارثة في حائل بسبب الإطارات منتهية الصلاحية

المواطن - حائل

ضبطت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الثلاثاء، بعد التحري المسبق، مستودعًا لتخزين الإطارات منتهية الصلاحية في حائل، يتم بيعها على المستهلكين كمنتج صالح للاستخدام.

وأوضحت التجارة في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”: “تم مصادرة 433 إطارًا منتهي الصلاحية وإغلاق المستودع والكميات المضبوطة ليتم إتلافها واستدعاء صاحبه لإكمال الإجراءات النظامية بحقه وإحالة المخالفين للنيابة العامة”.

وأنقذ تدخل التجارة حائل من كارثة كادت أن تحدث بسبب الإطارات منتهية الصلاحية التي يمكن أن تسبب حوادث مروعة.