بالصور.. تأهيل وتسليم 7 أطفال لذويهم كان جندهم الحوثي

المواطن - سعيد ال هطلاء - شرورة

سلمت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن (7) أطفال مجندين لذويهم عن طريق الصليب الأحمر، وذلك بحضور منظمة حقوق الإنسان والهلال الأحمر وممثل الحكومة اليمنية ومركز الملك سلمان ووحدة حماية الطفل والخلية الإعلامية والمتحدث الرسمي بقيادة القوات المشتركة.

وتمت عملية تسليم الأطفال في قيادة قوة شرورة ظهر اليوم السبت ، فيما سيتم إعادة تأهيل هؤلاء الأطفال عن طريق برنامج تأهيل الأطفال المجندين في (مأرب) التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة.