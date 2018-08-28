بالصور.. الجماهير تستقبل جوزيف دي سوزا في المطار

المواطن - مروة نبيل

نشر حساب النادي الأهلي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا لوصول البرازيلي جوزيف دي سوزا إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة.

وحرصت جماهير النادي الأهلي على استقبال البرازيلي جوزيف دي سوزا المنضم حديثًا إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالراقي، والتقاط الصور التذكارية معه.

ونجحت إدارة النادي الأهلي برئاسة ماجد النفيعي، في التعاقد مع البرازيلي جوزيف دي سوزا لمدة ثلاثة مواسم، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي فناربخشة التركي، بدعم من رئيس الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ.

ومن المُقرر أن ينتظم البرازيلي جوزيف دي سوزا في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استعدادًا لانطلاق منافسات الدوري السعودي للنجوم، حيث يواجه الراقي فريق التعاون، يوم السبت المقبل.