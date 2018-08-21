بالصور.. الحجاج يصلون المغرب والعشاء جمعًا وقصرًا في مزدلفة

بعثة المواطن _ وليد الفهمي _ مزدلفة

أدى ضيوف الرحمن عقب وصولهم إلى مزدلفة، مساء أمس الاثنين، صلاتَي المغرب والعشاء جمعًا وقصرًا عند وصولهم؛ اقتداء بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، بعد أن من الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات وقضاء ركن الحج الأعظم.

وشهد انتقال حجاج بيت الله الحرام سهولةً وسلاسة في الحركة من خلال استخدام قطار المشاعر، إضافة إلى الطرق الفسيحة التي سلكها حجاج بيت الله الحرام في طريقهم إلى مزدلفة بمتابعة من رجال المرور والأمن والحرس الوطني والكشافة الذين يهبون إلى مساعدة الحجاج وتسهيل حركتهم.