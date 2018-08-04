بالصور.. الرئاسة تستقبل وفد هاكاثون الحج بالهدايا

المواطن - مكة المكرمة

استقبلت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الوفد المشارك في هاكاثون الحج.

وجرى خلال الاستقبال توزيع الهدايا على الوفد، مؤكدةً على الجهود العظيمة التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لضيوف الرحمن وحرصًا على تقديم أعلى مستويات الخدمة للضيوف الكرام.

وقدم الوفد شكرهم لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ على ما لمسوه من حسن استقبال خلال وصولهم لبيت الله الحرام.

الجدير بالذكر أن “الهاكاثون” هو حدث يجتمع فيه مبرمجو الكمبيوتر وغيرهم لتطوير البرمجيات، والمشاركة بشكل مكثف في تطوير مشاريع برمجية، بعضها لأغراض تعليمية أو اجتماعية أو خاصة بالتصميمات والمشاريع.

ونجحت المملكة في تحقيق أكبر رقم قياسي بتنظم “هاكاثون الحج” الذي نظمه الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، وشهد مشاركة 2950 مطورًا.

ويهدف هذا الحدث التقني الأكبر إلى توظيف التقنية الحديثة لجعل الحج أكثر سهولة بالنسبة للحجاج.