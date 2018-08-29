بالصور.. الشباب يوقع عقد رعاية جديد

المواطن - مروة نبيل

كشف نادي الشباب، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن الراعي الجديد للفريق الأول لكرة القدم قبل انطلاق منافسات الدوري السعودي.

ووقع رئيس مجلس إدارة نادي الشباب، أحمد العقيل، رسميًّا، اليوم الأربعاء، عقد رعاية مع شركة الوفاق لتأجير السيارات، ممثلة في نايف العنزي مدير المشتريات، وعبدالله العرفج مدير التسويق.

وأعلن العقيل في المؤتمر الصحافي الذي عُقد اليوم، عزمهم على استهداف 15 شركة لرعاية نادي الشباب قبل نهاية الموسم الرياضي، مبينًا أنه قبل نهاية الدور الأول من الدوري السعودي سيتم التعاقد مع 10 شركات.

وأبدى العقيل سعادته بالتعاقد مع شركة الوفاق، مُشيرًا إلى أن التفاوض معها كان في رمضان، وتم الاتفاق على كافة البنود، إلا أنهم فضلوا الإعلان الرسمي قبل انطلاقة الدوري، مؤكدًا أنه تُعد بداية طيبة للجانبين.

وأوضح الرئيس الشبابي أن شركة الوفاق ستقوم بتقديم خدمات لوجستية للنادي، فيما يتعلق بتأمين السيارات أثناء سفر الفريق، وتوفير سيارات للاعبين الأجانب، والعديد من المزايا الأخرى.