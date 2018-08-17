بالصور.. الصحة تتحقق من جودة الوجبات بمستشفيات مكة والمشاعر

المواطن_عبدالرحمن المحمادي_مكة

اطلع وكيل وزارة الصحة المساعد للخدمات الطبية المساعدة رئيس اللجنة الفرعية للحج الدكتور أحمد الجديع على أقسام التغذية بمستشفيات مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ضمن جولة على الأقسام الطبية المساعدة، برفقة المشرف العام على الإدارة العامه للتغذية رئيس لجنة التغذية بالحج مشاري الدخيّل وحيث اطلع على جاهزية واستعدادات الأقسام لسير وأحوال التغذية وخدمات التغذية المقدمة للمرضى والمنتدبين.

كما اطلع على مشروع الوجبات الغذائية المجمدة مسبقة التجهيز من المطبخ المركزي المقدمة في مستشفى أجياد العام وطوارئ الحرم المطبقة للعام الثاني لموسم الحج وشرح مدير إدارة التغذية بصحة مكة عمر البيطار آلية العمل بها وجودة النقل والتخزين المجمد وطريقة الصهر والتسييح والتسخين لضمان جودة الوجبة المقدمة للمرضى لتطابق البطاقة الصحية للمريض وتحقيق عاداتهم الغذائية ومناسبة المشروع (الوجبات المسبقة التجهيز والتجميد) لمنطقة الحرم المركزية لصعوبة التنقل وشدة الزحام وصعوبة حركات التأمين اليومي للأغذية.

وقد أشاد رئيس لجنة الحج الفرعية بالمشروع ونجاحه لتحقيق منظومة صحية متطورة تواكب الرؤية وتحقق معايير الجودة الصحية العالمية وشكر القائمين عليها بجهاز التغذية بالصحة والقطاع الخاص.