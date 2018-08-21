بالصور.. الصحة: توفير الخدمة لأكثر من 43 ألف حاج يوم عرفة

المواطن_عبدالرحمن المحمادي_مكة

تواصل ” الصحة” جهودها في مواجهة تحدي طب الحشود في التجمع البشري الهائل للحجاج بيت الله الحرام على أرض المشاعر المقدسة, حيث ترعى ما يفوق مليوني حاج في منطقة صغيرة, تُعد من أبرز التحديات في العالم لطب ورعاية التجمعات البشرية, وأبرز تلك التحديات تتمثل في وقفة يوم عرفة تلك المساحة الصغيرة التي تحشد هذا التجمع البشري الهائل تحت درجات حرارة مرتفعة ترفع نسبة الخطورة.

وتكثف “الصحة” جهودها في مواجهة التحدي بتسخير طاقاتها البشرية وإمكانياتها لتشغيل مستشفياتها ومراكزها الصحة التي جهزتها، كما تجهز القطاعات التي تعمل طوال العام لتعمل يوم واحد فقط في يوم عرفة, كما تسخر إمكانياتها بتوعية الحجاج وإيصال الرسائل بلغات مختلفة للحفاظ على صحتهم وإكمال حجهم بيسر وسهولة .



وأوضحت “الصحة “أنها نجحت بحمد الله في خدمة ما يفوق 43245 حاج في يوم عرفة راجعوا مستشفياتها ومراكزها الصحية في مشعر عرفات, وقدمت لهم خدماتها الصحية النوعية في تحد بالغ في تقديم خدمات مميزة في وقت قصير لمثل هذا العدد الكبير.



وبينت أن عدد مراجعي أقسام الطوارئ يوم أمس التاسع من ذي الحجة بلغ 915 حاجاً، فيما راجع العيادات الخارجية في مستشفيات عرفات وعددها (٤) مستشفيات 7082 حاجا، وتم تنويم 362 حاجا في الأقسام الداخلية، وحالة ولادة واحدة، و 5 عمليات غسيل كلوي .



وأكدت “الصحة” أن المستشفيات تضم فرق طبية بمختلف التخصصات تقدم كافة الخدمات الصحية للحجاج , حيث يتواجد فيها فرق طبية بأقسام الطوارئ، وفرق طبية في العنايات المركزة، وأخرى في قسم الجراحة، وفي الباطنية، والعمليات، وتكمن مهامهم في التعامل مع حالات الإنعاش القلبي عاجلاً داخل الأقسام، إلى جانب قسم فريق الإصابات المتعددة، إضافة إلى الجراحة العامة، وجراحة المخ، والأعصاب، والمسالك البولية، وقسم جراحة الجهاز الهضمي، وأمراض الصدر، وارتفاع ضغط الدم، إضافة لما يقدم من خدمات ميدانية.

يذكر أن “الصحة” جهزت قبل قدوم الحجاج 4 مستشفيات تبلغ سعتها السريرية 600 سرير وهي ” مستشفى الرحمة ومستشفى عرفات العام ومستشفى نمرة ومستشفى شرق عرفات”, و46 مركزاً صحياً في مشعر عرفات عملت يوم الوقفة تم تجهيزهما بكامل المعدات والاحتياجات اللازمة لتشغيل أي مستشفى يعمل طوال العام .



وأبانت أن مستشفى جبل الرحمة يبلغ سعته السريرية 140 سريرا، ومستشفى نمرة وسعته 90 سريرا، ومستشفى شرق عرفات وتبلغ أسرته 230 أسرة، ومستشفى عرفات العام وتبلغ سعته السريرية 300 سرير.

كما يوجد 46 مركزاً صحياً مجهزة تجهيزاً عالياً وتم تطوريها لهذا العام ويضم كل مركز غرفة لإنعاش الحالات الحرجة وعيادات خارجية وأسرة لضربات الشمس وصيدلية.