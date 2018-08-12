بالصور.. الصفريقة تلهب حماس الزوار في ختام مسابقة الفنون الشعبية بالقرى

المواطن-امل الغامدي- الباحة

اختتمت مسابقة الفنون الشعبية بمهرجان الثروة الترفيهي في محافظة القرى بالباحة، فعالياتها التي نظمته شركة ربوع طيبة للمعارض والمؤتمرات بالشراكة مع جمعية الثقافة والفنون بالباحة خلال الفترة من 22 – 28 من الشهر الجاري، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعد بن فهد بن سعد بن سعود، ووكيل إمارة الباحة للشؤون التنموية الأستاذ أحمد بن سعد الحوتان، ومديري الإدارات الحكومية, وأكثر من ثلاثة آلاف زائر، وذلك بمنتزه الثروة الوطني بالمحافظة.

بُدئ الحفل الختامي بالسلام الملكي، ثم كلمة لمحافظ القرى خالد بن عبدالله العبيلان الذي نوه بما حققته المحافظة لصيف هذا العام من تنوع في تنفيذ البرامج والفعاليات، التي كان أبرزها الموروث الشعبي التي تتميز به منطقة الباحة.

وأكد العبيلان أن الإمكانيات متاحة للجميع في المحافظة من ساحات ومرافق وخدمات، بالإضافة أن المحافظة داعمة لخلق بيئة سياحية متميزة، نتطلع في الوقت نفسه إلى المزيد من العطاء مستقبلاً وإيجاد باقة من الفعاليات والبرامج شاملة لجميع فئات المجتمع وثقافات مدن المملكة.

بعد ذلك شاهد الحضور فيلماً وثاقياً عن الفنون الشعبية والمسابقة، وكذلك فن الصفريقة الذي قدمه محمد بن جرحوط، وبن عبدالله صالح.

بعد ذلك توالت فقرات الحفل التي اشتملت على استعراض لجميع الفرق المشاركة البالغ عددها 4 فرق، واستمع الحضور إلى مداخلات لجنة التحكيم.

وأعلنت لجنة التحكيم عن الفرق الحاصلة على المراكز الأولى الثلاثة، حيث حققت فرقة تهامة المركز الأول ومبلغ 30 ألف ريال، فيما حققت فرقة القرى المركز الثاني ومبلغ 15 ألف ريال، وحققت المركز الثالث ومبلغ 10 آلاف ريال فرقة صوت الجنوب بمحافظة بني حسن.

وفي ختام الحفل كرّم سموه، ووكيل إمارة الباحة للشؤون التنموية، شركاء النجاح، والداعمين، ولجنة تحكيم المسابقة، والإعلاميين، فيما تسلم صاحب السمو الملكي الأمير سعد بن فهد بن سعد، ووكيل إمارة الباحة للشؤون التنموية الأستاذ أحمد الحوتان هدية تذكارية بهذه المناسبة، كما جرى السحب على العديد من الهدايا المادية والمعنوية للجمهور.