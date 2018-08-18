بالصور.. العثور على جثث جديدة تحت أنقاض الجسر المنهار في جنوى الإيطالية

بالصور.. العثور على جثث جديدة تحت أنقاض الجسر المنهار في جنوى الإيطالية

2018/08/18
الساعة 11:49 صباحًا
- ‎فيالمواطن الدولي, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

أعلن الدفاع المدني الإيطالي أن فرق الإطفاء التي تقوم بعمليات بحث تحت أنقاض الجسر الذي انهار في جنوى عثرت ليل الجمعة على جثث ضحايا في سيارة سُحقت بكتلة من الأسمنت.

ولم يكشف المنقذون عدد هؤلاء الضحايا لكن وسائل إعلام إيطالية قالت إنها عائلة من زوجين وفتاة في التاسعة من العمر.

وكانت آخر حصيلة رسمية مؤقتة نشرت قبل هذا الإعلان تتحدث عن سقوط 38 قتيلاً وعشرة جرحى ما زالوا يعالجون في المستشفى بينهم ستة في حالة الخطر.


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