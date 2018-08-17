بالصور.. العثور على جزء من مدمرة أمريكية فقد قبل 75 عاما

المواطن - متابعة

عثر باحثون على الجزء الخلفي من مدمرة أمريكية تعود لفترة الحرب العالمية الثانية، فُقد لنحو 75 عاما، قبالة جزر Aleutian في ألاسكا.

وكشفت تقنية السونار عن الجزء المفقود من السفينة الأمريكية “USS Abner Read”، الذي انفصل عنها في انفجار وقع، في 18 أغسطس عام 1943، وذلك على عمق حوالي 88 مترا تحت سطح بحر Bering، بالقرب من جزيرة Kiska في ألاسكا.

وقال إريك تيريل، عالم المحيطات في معهد Scripps، والشريك المؤسس لمشروع “Recove”، وهو عبارة عن شراكة بين القطاعين العام والخاص والمشارك في جهود البحث: “لم يكن هناك شك، يمكننا أن نرى بوضوح الجزء المحطم، والدفة ومركز التحكم، وكل ذلك يتفق مع الوثائق التاريخية”.

وللعثور على الجزء المفقود، بدأ فريق البحث من معهد Scripps لعلوم المحيطات بجامعة كاليفورنيا في سان دييغو، وجامعة Delaware ، بمسح قاع المحيط باستخدام تقنية السونار. وعندما وجدوا هدفا محتملا، أرسلوا غواصة تعمل عن بعد لالتقاط فيديو للجسم المكتشف، وتأكدوا أنه يعود إلى سفينة “USS Abner Read”.

وتعرضت سفينة “USS Abner Read” لانفجار ضخم بسبب لغم ياباني (على الأرجح)، أثناء قيامها بدوريات في المياه قبالة Kiska، التي كانت إلى جانب جزيرة Attu، من الأراضي الأمريكية التي احتلها اليابانيون خلال الحرب.

وعلى الرغم من انفصال الجزء الخلفي عن السفينة، تمكن الطاقم من منع وصول المياه إلى المنطقة الرئيسية للسفينة، وقامت سفينتان تابعتان للبحرية بنقل المدمرة إلى مكان آمن.

وقال سام كوكس، منسق شؤون البحرية ومدير إدارة التاريخ والتراث البحري: “كان الضرر الكارثي قادرا على إغراق السفينة بأكملها”. ومع ذلك، تم إصلاح المدمرة الحربية وواصلت شن العديد من المعارك ضد اليابانيين في المحيط الهادئ، قبل أن تغرق في نهاية المطاف، بحلول نوفمبر عام 1944.