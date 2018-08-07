بالصور.. العجمي يدخل القفص الذهبي بالرياض

بالصور.. العجمي يدخل القفص الذهبي بالرياض

2018/08/07
الساعة 2:40 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم
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المواطن - الرياض

احتفلت أسرة الشامري من قبيلة العجمان بزواج ابنها الشاب محمد بن عبدالله الشامري العجمي، يوم الأربعاء 1/ 8 /2018، من كريمة مبارك بن لاحق العتيبي في قاعة الجلسان بالرياض بحضور عدد من أصحاب السمو الأمراء وجمع كبير من الأهل والأصدقاء.

الأستاذ عبدالله العجمي، المصور بالمركز الإعلامي في جامعة الأمير سلطان يتقدم بخالص التهاني والتبريكات لابن عمه العريس، متمنياً للعروسين حياة زوجية سعيدة.

 


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