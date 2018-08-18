بالصور.. الفرق النسائية بغرفة جازان توزع 150 حقيبة حاج على ضيوف الرحمن

المواطن - علي شيبان - جازان

قامت الفرق النسائية بلجنة الخدمة الاجتماعية بغرفة جازان بتوزيع 150 حقيبة حاج هدية على حجاج بيت الله الحرام المغادرين للمشاعر المقدسة من مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي بجازان اشتملت على مصحف ومظلات شمسية ومناديل صحية وكتيبات ومطويات تضمنت إرشادات وعبارات توعوية عن الحج، سعياً من الفرق النسائية باللجنة لإيصال روح الإخاء لحجاج بيت الله الحرام وتوديعهم عند مغادرتهم المنطقة.

بدورها قالت رئيسة الفرق النسائية باللجنة الأستاذة عزيزة سهلي إن مثل هذه الأعمال واجب ديني ووطني وإنساني ولا تقدر بثمن والأجمل دعواتهم لنا، ونحن من جانبنا دعونا الله أن يتمم حجهم بكل يسر وسهولة، مقدمة شكرها للإدارة العامة للمياه بالمنطقة على منحهم المقر لتجهيز هدايا الحجاج طيلة الفترة الماضية ولكل من ساهم في هذه المبادرة من متطوعات وفريق العمل وكافة المتعاونين من جهات حكومية وخاصة؛ من أجل نجاحها، مشيرة إلى الجهود المقدمة من رئيس اللجنة الأستاذ محمد عبيري ودعم أمين عام غرفة جازان وكافة منسوبيها لمثل هذه الأعمال التي تعد من الأعمال العظيمة لدى المجتمع.

من جهته أكد الأستاذ يحيى ناصر غروي مدير عمليات مطار الملك عبدالله جازان أن تسهيلاتهم لمثل هذه المبادرات تأتي وفقاً لتوجيهات ولاة أمر هذه البلاد -حفظهم الله- وتطلعات الحكومة في تقديم أرقى خدمة لحجاج وزوار البيت العتيق وإدخال السرور والبهجة في نفوس ضيوف الرحمن وهذا ما مضت عليه حكومتنا الرشيدة حفظها الله منذ عهد المؤسس وحتى عصرنا.

وعبّر عددٌ من الحجاج الذين تَسَلّموا هدية الحاج قبيل مغادرتهم مطار جازان عن شكرهم وتقديرهم لمثل هذه المبادرات العظيمة ولما تُقَدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين من عناية فائقة لحجاج بيت الله الحرام في جميع المجالات والخدمات التي تحظى بها قوافل الحجاج وتساهم في أداء فريضة الحج بكل يُسر وسهولة وأمن وأمان وسط ورعاية كاملة منذ وصول الحجاج حتى مغادرتهم.