بالصور.. الفريق أول الحربي يقف على استعدادات استقبال ضيوف الرحمن في الحرم المكي

المواطن - مكة المكرمة

وقف قائد قوات أمن الحج، الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، على استعدادات قوات أمن الحج لاستقبال ضيوف الرحمن وتقديم الخدمات الأمنية والمرورية وما يتعلق بتفويج الحجاج وتنظيم المشاة.

وتابع الفريق الحربي من غرفة القيادة والسيطرة بالحرم المكي الشريف خطة تنظيم صلاة الجمعة ودخول المصلين للمسجد الحرام وانصرافهم منها، كما تابع مع القيادات الميدانية أداء مهامهم بما في ذلك الخطط المرورية المتعلقة بضمان انسيابية الحركة في الطرق المؤدية للمسجد الحرام.

وتفقد الفريق الحربي ساحات المسجد الحرام ومصلياته، كما تفقد الاستعدادات الأمنية ومواقف الحافلات ومحطات النقل العام، وحث الجميع على احتساب الأجر والمثوبة من الله وبذل قصارى جهدهم في خدمة ضيوف الرحمن طاعة وامتثالًا لتوجيهات ولاة الأمر، حيث رافقه خلال ذلك نائب قائد قوات أمن الحج وعدد من قادة قوات أمن الحج.

وفي سياق متصل، بلغ عدد الحجاج الذين أدوا صلاة الجمعة اليوم ما يزيد على المليون حاج.