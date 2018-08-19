بالصور.. الفهيد يتفقد فرق الصيانة الطارئة للسيارات ويوجه رسالة للشباب

المواطن - سعيد آل هطلاء - الرياض

تفقد محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، برنامج الصيانة الطارئة المجانية لإصلاح أعطال السيارات على الطرق السريعة المؤدية للحرم المكي، حيث توفر خدمة ميدانية متخصصة ومباشرة للمركبات المتعطلة على تلك الطرق، كأحد برامج المؤسسة التي تنفذها إدارة التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة وتشارك في تنفيذه الكلية التقنية والمعهد الصناعي في العاصمة المقدسة طيلة موسم الحج.

وقال الفهيد: إن فرق العمل المشاركة في الحج من المؤسسة تعمل على مدار الساعة من خلال العديد من المهام النوعية ضمن خطة عمل متكاملة أشرفت عليها الإدارة العامة لخدمات المتدربين، وإدارة الأنشطة مع إدارات التدريب التقني والمهني بمناطق المملكة، مشيدًا بجهود العاملين في برنامج الصيانة الطارئة.

ووجه الفهيد رسالة إلى الشباب وقال: “وجدت شبابًا طموحًا وسعيدًا بخدمة الناس في المجالات التقنية، هؤلاء شباب المملكة”.

وأكد الفهيد على الجهود الكبيرة التي تبذلها حكومتنا الرشيدة حفظها الله في خدمة ضيوف الرحمن في سبيل أدائهم مناسكهم بكل يسر واطمئنان داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ قادة هذه البلاد وشعبها من كل مكروه.