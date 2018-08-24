بالصور.. اللجنة النسائية بجنوب آسيا تدير أعمال المؤسسة في المشاعر

المواطن - المشاعر المقدسة

اختتمت جولة اللجنة النسائية بجنوب آسيا في مشعر منى على مخيمات الحجاج.

ويأتي ذلك ضمن الخدمات الجليلة والتسهيلات الكبيرة التي تسخرها مؤسسة مطوفي حجاج جنوب آسيا

وعبر التعاون مع مكاتب الخدمة الميدانية التابعة لها وبتوجيه من عضوات اللجنة النسائية هنادي رمضاني ونجود جمل الليل.

ونفذ فريق مشارك يضم 25 متطوعةً من بنات الطائفة المشاركين جولات لمشاركة الحجاج فرحتهم بإتمام نسك الحج وبمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك وأيضًا بهدف إدخال الفرح والسرور على الأطفال وكبار السن من الحجاج.

وأوضحت نجود جمل الليل أن المرأة المطوفة ما زالت تُمارس دورها وعملها الطبيعي في الميدان لمساندة الرجل، والمرأة سواء كانت أمًّا أو ابنة أو زوجة فهي تقف خلف الرجل لدعمه وليس أمامه.

كما بينت المشرفة على البرنامج رانيا شودري أن خدمة الحجاج شرف لهن، مقدمة الشكر لجميع المسؤولين على دعمهم.

وأعرب حجاج جنوب آسيا عن بالغ الشكر والتقدير على هذا الكرم غير المستغرب من نساء المملكة وبنات وأهالي مكة المكرمة.