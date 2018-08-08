بالصور.. اللواء اليحيى يتابع سير العمل بجوازات منفذ البطحاء

المواطن - البطحاء

تفقد مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى يرافقه قائد قوات الجوازات بالحج اللواء خالد الجعيد، ومساعد قائد قوات الجوازات بالحج لشؤون المنافذ اللواء خالد المقبل اليوم الأربعاء، جوازات منفذ البطحاء الحدودي بهدف الوقوف ميدانياً على سير العمل في المنفذ للتأكد من تنفيذ خطط المديرية العامة للجوازات لخدمة ضيوف الرحمن وفقاً لما يحقق توجهات القيادة الحكيمة.

وكان في استقبالهم مدير جوازات المنطقة الشرقية العميد محمد بن سليمان العوفي ومدير جوازات منفذ البطحاء العقيد خالد بن سعيد القحطاني، واطلع اللواء اليحيى على سير العمل لاستقبال ضيوف الرحمن، وتلمس احتياجاتهم عن قرب، والتأكد من انسيابية دخولهم لأراضي المملكة.

وتفقد اللواء اليحيى الصالة المخصصة لاستقبال الحجاج وتسجيل بياناتهم وإنهاء إجراءاتهم، واطلع على أجهزة الحاسب الآلي وأجهزة تسجيل الخصائص الحيوية (البصمة) وأجهزة الكشف عن الوثائق المزورة التي تعمل بكفاءة عالية.

وفي ختام جولته وجه اللواء اليحيى كلمة لجميع العاملين من منسوبي الجوازات، حثهم فيها على بذل أقصى الجهود لهذه المهمة الوطنية التي تعكس جهود الدولة في خدمة ضيوف الرحمن.