بالصور.. اللواء اليحيى يتفقد العمل بصالات الحجاج بمطار الملك عبدالعزيز

المواطن - الرياض

استقبل مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى بحضور قائد قوات الجوازات للحج اللواء خالد بن فهاد الجعيد ومساعد قائد قوات الجوازات لشؤون المنافذ بالحج اللواء خالد المقبل ووكيل وزارة الحج لشؤون العمرة والحج الدكتور حسين الشريف، أمس، وزير الشؤون الدينية الإندونيسي لقمان حكيم سيف الدين .

واطلع اللواء اليحيى ولقمان على آلية العمل في الصالة المخصصة لاستقبال حجاج مبادرة طريق مكة، وتفقدا الحافلات التي تقل الحجاج الإندونيسيين من صالة المبادرة إلى مقر إقامتهم في مكة المكرمة.

من جهة أخرى زار اللواء اليحيى ووزير الشؤون الدينية الإندونيسي صالات القدوم في مطار الملك عبدالعزيز الدولي واطلعا على سير العمل ، حاثاً العاملين على بذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة ضيوف الرحمن , متمنياً لجميع الحجاج القبول في أداء مناسكهم.