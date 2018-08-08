بالصور.. اللواء اليحيى يتفقد سير العمل بجوازات منفذ جديدة عرعر

المواطن - واس

تفقد مدير عام للجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى يرافقه قائد قوات الجوازات بالحج اللواء خالد الجعيد، ومساعد قائد قوات الجوازات بالحج لشؤون المنافذ اللواء خالد المقبل، أمس، جوازات منفذ جديدة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية ، للوقوف على جاهزية المنفذ لاستقبال ضيوف الرحمن.

ووقف اللواء اليحيى يرافقه مدير جوازات منطقة الحدود الشمالية العميد ثاني بن خليفة العنزي خلال الجولة التفقدية على إجراءات استقبال الحجاج وتسجيل بياناتهم وإنهاء إجراءاتهم، واطلع على أجهزة الحاسب الآلي وأجهزة تسجيل الخصائص الحيوية ( البصمة ) وأجهزة الكشف عن الوثائق المزورة التي تعمل بكفاءة عالية .

وحث مدير عام للجوازات في نهاية الجولة العاملين بالمنفذ بتقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن الذين شرّف الله هذه البلاد بخدمتهم .