بالصور.. المفتي يستقبل السديس وأئمة الحرمين ويلقي كلمة توجيهية

المواطن - مكة المكرمة

استقبل سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ في منزله مساء أمس الأربعاء، الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس برفقة أئمة ومدرسي ومؤذني المسجد الحرام وعدد من المسؤولين بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في منزل سماحته.



وألقى سماحة المفتي كلمة ترحيبية وتوجيهية أكد فيها على تقوى الله واستشعار عظم المسؤولية وشرف الخدمة وتأكيد ما قامت عليه هذه البلاد المباركة من العقيدة الصحيحة والمنهج الوسطي المعتدل، مثنيًا على جهود الرئاسة في خدمة قاصدي الحرمين الشريفين.

ومن جانبه شكر الرئيس العام سماحة المفتي على حسن الاستقبال وكرم الضيافة وبين الخدمات المتنوعة التي تقدمها الرئاسة في عدد من المحاور التوجيهية والإرشادية والعلمية والخدمية في دعم لا محدود من لدن القيادة الرشيدة، داعيًا له بأن يطيل في عمره وينفع بعلمه ويحفظ على هذه البلاد عقيدتها وقيادتها وعلماءها وأمنها ورخاءها.

وفي ختام الزيارة كرم الشيخ السديس سماحة المفتي وسلمه هديةً تذكاريةً ودرع الرئاسة بهذه المناسبة.