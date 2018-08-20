بالصور.. “المواطن” تقف على استعدادات منشأة الجمرات لرمي جمرة العقبة

بعثة المواطن - أحمد المسعود - المشاعر المقدسة

وقفت “المواطن” على تجهيزات منشأة الجمرات لاستقبال حجاج بيت الله الحرام في يوم الحج الأكبر، عبر منظومة أمنية وخدمية متكاملة لإدارة وتنظيم الحشود في منشأة الجمرات.

وعملت الجهات الخدمية على إزالة أي شوائب بصرية في منشأة الجمرات، حيث تم الاستعداد لتقديم كافة الاحتياجات لضيوف الرحمن من خدمات وعمليات وإرشاد خلال تنظيم الحشود والحفاظ على أمنهم وسلامتهم.

ووُضعت العديد من الخطط الأمنية لتفويج الحجاج إلى مشعر مزدلفة ثم منى لرمي جمرة العقبة بعد منتصف ليلة العاشر من شهر ذي الحجة.