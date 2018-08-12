بالصور.. “المواطن” توثق احتفاء مركاز حي العمرة والنزهة بضيوف الرحمن

المواطن_عبدالرحمن المحمادي_مكة المكرمة

في مشهد حضاري يعكس كرم وضيافة أهل مكة المكرمة، وفي مزيج بين الماضي والحاضر والمستقبل الذي تطمح إليه مكة نحو الشعار الذي أطلقه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير مكة المكرمة خالد الفيصل “مكة نحو العالم الأول”؛ تم يوم أمس تدشين مركز حي العمرة والنزهة التابع لجمعية مراكز الأحياء بمكة للاحتفاء بضيوف الرحمن لعام 1439 هجري.

وتم استقبال بعثة دولة إرتيريا، وذلك بحضور ورعاية أ.عبدالله بن داوود الفايز، وكيل إمارة مكة وعضو مجلس الشورى سابقاً، وعبدالرحمن بن حمود الغامدي، نائب الأمين العام لجمعية مراكز الأحياء بمكة، وعادل بن أمين حافظ رئيس مجلس إدارة مركز حي النزهة، وأ. خالد بن عوض المالكي، المدير التنفيذي لمركز حي العمرة، وأ. فؤاد الرويثي، عمدة حي الفيحاء، وأ. محمد بن نصر الدين، المدير التنفيذي لمركز حي الملك فهد؛ وجمع من الضيوف وأعيان أهل مكة الكرام والصحف الورقية والإلكترونية، وفريق معاً التطوعي.

واحتفى منسوبو مركز حي النزهة والعمرة بوفد الرحمن بتقديم الضيافة المكية وشربية أهل مكة والحلوى والمكسرات ومشاهدة مكة بين الماضي والحاضر والمستقبل؛ وجدارية جهود جنودنا البواسل تحت شعار “فخر واعتزاز” ومعرض أبرز المعالم بالعاصمة المقدسة مع تنوع المسابقات والمشاركات الإنشادية من منشدي مكة وكذلك ضيوف الرحمن تلاها كلمة راعي الحفل التي رحب فيها بوفد الرحمن، كما أثنى على الجهود المبذولة في كل عام لاستقبال حجاج بيت الله حرام، وبعد تناول وجبة العشاء تم تكريم ضيوف الرحمن بالهدايا التذكارية.

_ علماً بأن فترة المركز حتى ٥\١٢\١٤٣٩هـ والفترة الثانية من ١٥\١٢ إلى ٢٥\١٢\١٤٣٩هـ بجوار إكسترا بالزاهر.