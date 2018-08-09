بالصور.. النصر يستعد لمباراة الجزيرة بتدريبات لياقية وتكتيكية

المواطن - مروة نبيل

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر تدريباته الجماعية، مساء اليوم الخميس، استعدادًا لمباراة الجزيرة الإماراتي ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس العرب للأندية الأبطال.

وقسم المدرب الأوروغواياني دانييل كارينيو، اللاعبين في تدريبات اليوم إلى مجموعتين، ضمت الأولى لاعبي خط الدفاع، في حين تواجد لاعبو الوسط والمهاجمون في الثانية، وذلك على فترتين، الفترة الأولى في الصالة والثانية في الملعب.

وركز الجهاز الفني في الفترة الأولى على تمارين لياقية متنوعة في الصالة تعتمد على الجري بسرعات مختلفة وتمارين لتقوية العضلات، وذلك وفقًا لحساب نادي النصر الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

وكثف كارينيو التدريبات التكتيكية في الفترة الثانية، حيث ركز على الجوانب الدفاعية للمجموعة الأولى، فيما طبق تدريبات تعتمد على صناعة الهجمة والكرات العرضية والتسديد المباشر للمجموعة الثانية.

ومن المُقرر أن يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر نظيره الجزيرة الإماراتي في أبوظبي، يوم 13 من شهر أغسطس الجاري، ويسعى العالمي لتحقيق نتيجة إيجابية في بداية مشواره ببطولة كأس العرب للأندية الأبطال.