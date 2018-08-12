بالصور.. النصر يطير إلى أبوظبي استعدادًا لمباراة الجزيرة

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي النصر عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن مغادرة بعثة العالمي بعد قليل مطار الملك خالد الدولي بالرياض إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي.

ونشر حساب نادي النصر الرسمي على “تويتر”، صورًا لمغادرة الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي إلى أبوظبي استعدادًا لمباراة الجزيرة، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس العرب للأندية الأبطال.

وشهدت قائمة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في بطولة كأس العرب للأندية الأبطال تواجد 5 لاعبين أجانب، وهم؛ براد جونز، برونو أوفيني، محمد فوزير، نور الدين مرابط، والنيجيري أحمد موسى.

ومن المُقرر أن يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر نظيره الجزيرة الإماراتي في أبوظبي، يوم غد الاثنين، ويسعى العالمي بقيادة المدرب الأوروغوياني كارينيو، لتحقيق نتيجة إيجابية في بداية مشواره بمنافسات بطولة كأس العرب للأندية الأبطال.