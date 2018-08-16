بالصور.. الهلال الأحمر السعودي يدرب مطوفي الحجاج على الإسعافات الأولية

المواطن - سعيد ال هطلاء - مكة المكرمة

أقامت هيئة الهلال الأحمر السعودي، أول أمس الثلاثاء، محاضرة توعوية للإسعافات الأولية لمطوفي ومنسوبي المؤسسات الخاصة بخدمة حجاج الداخل في جامعة أم القرى بمكة المكرمة، وذلك ضمن البرنامج التوعوي للحجاج لعام ١٤٣٩هـ الذي تشرف عليه الإدارة العامة للتدريب بالهيئة.

وتضمن البرنامج التوعوي الذي شارك فيه عدد من مؤسسات حجاج الداخل، التوعية بالإرشادات الأساسية للإسعافات الأولية وتشمل الطوارئ القلبية والتنفسية، وتغيير درجات الوعي مثل السكري والصرع والالتهابات والسكتة الدماغية والإجهاد الحراري وضربة الشمس، وكذلك الإصابات مثل النزيف والكسور والجروح والحروق.

وشملت المحاضرة أيضاً التعريف بالحالات الأكثر شيوعاً أثناء موسم الحج، والطرق الصحيحة للتعامل معها بشكلٍ دقيق، وإرشادات الصحة العامة للحجاج وطرق التغذية الصحيحة، وإرشادات تلافي عمليات التدافع والتجمهر.