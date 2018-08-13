بالصور.. الهلال يؤدي مرانًا استرجاعيًا قبل السفر إلى لندن

المواطن - مروة نبيل

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، تدريبًا استرجاعيًا، صباح اليوم الاثنين، قبل السفر إلى لندن، استعدادًا لخوض مباراة السوبر السعودي على كأس الهيئة العامة للرياضة.

ونشر حساب نادي الهلال الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا لمران الزعيم الاسترجاعي، صباح الاثنين، في صالة الإعداد البدني والمسبح؛ وذلك قبيل المغادرة إلى “لندن” عصر اليوم.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، قد واجه نظيره الشباب العماني، مساء الأحد، في ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس العرب للأندية الأبطال على استاد جامعة الملك سعود، وتمكن من الفوز بهدف نظيف سجله محمد البريك.

ومن المُقرر أن تُقام مباراة السوبر السعودي على كأس الهيئة العامة للرياضة بين الهلال والاتحاد، في الثامن عشر من شهر أغسطس الجاري، على ملعب كوينز بارك رينجرز في العاصمة البريطانية لندن.