بالصور.. الوكالة الفرنسية ترصد مشاعر الحجيج: نحن في معية الله وأمنه

المواطن - محمود نبيل - ترجمة:

استمرارًا لتغطيتها لموسم الحج هذا العام، حرصت وكالة أنباء فرانس برس AFP على متابعة طقوس ضيوف الرحمن، اليوم الثلاثاء، أول أيام عيد الأضحى المبارك، حيث أكدت أن مليوني مسلم شاركوا في رجم الشيطان آخر المشاعر الرئيسية لفريضة الحج.

وقالت: “المسلمون شقوا طريقهم عبر وادي منى في مكة المكرمة، والعديد منهم قد حمل بالفعل الحصى في زجاجات بلاستيكية، وذلك استعدادًا لرجم الرمز الشيطاني، والذي يعد آخر الطقوس الرئيسية للحج”.

وسلطت الضوء على محاولات السلطات لتخفيف معاناة الحجيج مع الأجواء، عبر رش المياه فوق الحشد، في ظل ارتفاع درجات الحرارة إلى 44 درجة مئوية.

وقال محمد عثمان (27 عاماً) الذي يحضر بانتظام للحج: “الحمد لله إنه لم يكن مزدحمًا جدًا هذا العام، لم يكن هناك اندفاع كبير”.

على بعد أمتار قليلة، قال مي خليفة، وهي مصرية مسلمة في الـ 37 من عمرها، تعيش في الرياض: ” نحن في معية الله وأمنه”.

وأضافت الحاجة التي تحمل حقيبةً محملةً بالحصى من مزدلفة: “رغم الإرهاق فأنا أستمتع بأول حج”.

وقد تم نشر عشرات الآلاف من قوات الأمن، بما في ذلك الشرطة والدفاع المدني.