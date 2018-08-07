بالصور.. انطلاق حكايا مسك في الرياض بمشاركة 11 دولة و30 ركنًا

المواطن - عبدالملك آل سميح - الرياض

انطلقت، مساء اليوم، فعالية “حكايا مسك” بتنظيم من مركز المبادرات بمؤسسة مسك الخيرية، وذلك في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، بمشاركة مجموعة من الشباب المبدعين الذين يمثلون مختلف مناطق المملكة، بالإضافة إلى مشاركين من 11 دولة، لتقديم مجموعة من الأنشطة الثقافية والتدريبية والفنية على مدى خمسة أيام.

وتجمع الفعالية نخبة من المشروعات والتجارب الشبابية الناجحة في مسارات متعددة تشمل الإنتاج والإنميشن والكتابة والمسرح واستضافة عددًا من المنصات الإعلامية المعروفة عربيًا وعالميًا، وتخصيص جزءًا لمبدعي التقنية في قسم “حكايا تك”، كما تتيح للموهوبين اقتناء الأدوات والتقنيات المبتكرة في سوق يضم أكثر من 30 ركنًا مختلفًا بالإضافة إلى قسم خاص بالمنتج الصغير، ومساحة لعربات الطعام، بحسب وكالة “واس”.

وتعد ورش العمل جزءًا أساسيًا يجسد اهتمام “حكايا مسك” بالتعلم حيث تم تقديم تلك الورش ليستفيد منها الزوار كما يشهد هذا العام إضافة ملفتة تتمثل في قسم “خلف الكواليس” وورش العمل التفاعلية مع التصوير الحي للأفلام السينمائية بمشاركة أبرز الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال، كما أنه بإمكان الزوار التعرف على خفايا صناعة المشاهد في السينما، والاستفادة من تجارب أهم المخرجين والمنتجين في العالم.

من جانب آخر، يشهد مسرح “حكايا مسك ” مجموعة ثرية من العروض اليومية التي تشمل قصص نجاح المؤثرين الشباب، والقصص الإنسانية من واقع تجربة مركز الملك سلمان للإغاثة، بجانب أحدث العروض المسرحية المحلية، فضلًا عن عروض الأفلام السعودية القصيرة، فيما تتوسع دائرة “حكايا المرابطين” وهي إحدى أهم معالم “حكايا مسك” خلال السنوات الماضية، حيث تشمل عددًا ممن ساهموا في توثيق المواقف والتضحيات العظيمة التي بذلت لحماية أمن الوطن وشعبه.



يذكر أن “حكايا مسك” يعد أحد الفعاليات التي تهدف لتشجيع الشباب السعودي ومساعدتهم على اكتشاف وتمكين قدراتهم في مجالات إبداعية متعددة تشمل الفنون والتقنية والإنتاج، وصولًا إلى بناء مشاريع خلاقة ذات طابع عالمي حديث تسهم في دعم التوجه التنموي للمملكة القائم على بناء الإنسان في ظل رؤية 2030، وقد استقطبت خلال السنوات الماضية عددًا كبيرًا من الشباب المميز الذين تحولت مواهبهم إلى مشاريع وطنية ناجحة.