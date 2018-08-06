بالصور.. انطلاق فعاليات أدبي الأحساء وإعلاميون بباقة من الفعاليات المتنوعة

المواطن- الأحساء

بحضور وكيل محافظة الأحساء معاذ بن إبراهيم الجعفري، انطلقت صباح أمس الأحد الفعاليات “الإعلامية- الثقافية” التي ينظمها نادي الأحساء الأدبي بالتعاون مع ملتقى “إعلاميون” بمناسبة اختيار الأحساء ضمن قائمة التراث العالمي “لليونسكو”.

وشهد الحفل، تدشين وكيل محافظ محافظة الأحساء، قاعة التدريب الجديدة في مقر نادي الأحساء الأدبي، والمعرض الفني (التشكيلي واليدوي) المصاحب للفعاليات والذي اشتمل على الأعمال الفنية المتنوعة لفناني وفنانات المحافظة، وبالتعاون مع جمعية الثقافة والفنون بالأحساء والجمعية السعودية للفنون التشكيلية “جسفت”.

وبدأ الحفل الذي قدمه عبدالله الشهري عضو الهيئة الاستشارية لـ”إعلاميون”، بتلاوة آيات من الذكر الحكيم.

وتلا ذلك كلمة لرئيس النادي الأدبي بالأحساء ظافر الشهري قال فيها: إن نادي الأحساء الأدبي أعد هذا الصيف برامج إثرائية حافلة جاءت تحت عنوان (صيفي.. ثقافي) وتضمنت باقة من الفعاليات المتنوعة في مضامينها ومستهدفيها، حيث كانت مختلفة عن الأعوام السابقة، مستهدفة الأسرة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة ممن لديهم صعوبات في التعلم أو النطق والسمع”.



وتابع الدكتور الشهري: “نفذ النادي من خلال ركن الأديب الصغير عددًا من البرامج النوعية التي نزل بها مقدموها إلى مستوى وعي أطفالنا، مما جعل كثيرًا من الأمهات والآباء يطالبون النادي بإعادتها، كما جاء من ضمن هذه البرامج الاحتفاء بعدد من الأديبات الواعدات ممن استفدن من ملتقى الأديبات الواعدات الذي ينظمه النادي كل شهر، حيث تم الاحتفاء بأربع واعدات أصدرن كتبًا إبداعية ولم تتجاوز أعمارهن الـ19 واحتفى النادي بـ9 من الشعراء والشاعرات الأحسائيين ممن فازوا بجوائز عالمية داخل المملكة وخارجها.

ويختتم النادي هذا البرنامج الإثرائي (صيفي.. ثقافي) بحزمة من البرامج النوعية بالشراكة المتميزة مع الهيئة العامة للثقافة وملتقى (إعلاميون) وتستمر 8 أيام.

وأضاف رئيس الأحساء الأدبي: “ولا شك أن شراكة النادي مع (إعلاميون) لها ما بعدها في تقديم ما هو مفيد وهادف ثقافيًا ومعرفيًا بما يحقق الأهداف السامية للوطن وبما ينسجم مع حرص ولاة الأمر على أن تنهض مؤسساتنا الثقافية- ومنها الأندية الأدبية- بدورها في تقديم برامج ثقافية خلاقة تواكب الحراك الثقافي الناهض في المملكة وفق تطلعات رؤية 2030 وما ترمي إليه هذه الرؤية في مجالات الثقافة والفكر والأدب.



وبعد ذلك ألقى رئيس ملتقى “إعلاميون” عبدالعزيز العيد كلمة شكر فيها وكيل محافظ الأحساء معاذ الجعفري والدكتور ظافر الشهري رئيس النادي الأدبي في الأحساء، مؤكدًا خلالها رسالة (إعلاميون) في مد جسور التواصل والشراكات الإعلامية مع المؤسسات الثقافية في الوطن العزيز وخدمة الأهداف المشتركة، وما هذه الحزمة من الفعاليات إلا ترجمة حقيقية للرغبة الجادة من الفريقين، حيث تمت بسرعة وفي إطار من التفاهم بتطبيق الشراكة التي تعني نجاحهما معًا.



وأردف العيد: “أن هذه الفعاليات نوعية وتنفذ عبر مختصين بالشأن الإعلامي علمًا وميدانًا، وقد توفروا على عقود من الخبرة، واعدًا بمستقبل أفضل عبر برامج أخرى لخدمة أبناء المحافظة”.

واختتم برنامج الحفل بفقرة لأبنائنا وبناتنا الأطفال المشاركين في برنامج الأديب الصغير قدموا خلالها لوحة شعرية وبلاغية عبروا فيها عن شكرهم وحبهم للوطن المعطاء، ولمن دعمهم وساندهم حتى يكونوا أدباء في المستقبل.

وفي نهاية الحفل، تسلم وكيل محافظة الأحساء معاذ بن إبراهيم الجعفري درعًا تكريمًا من نادي الأحساء الأدبي و”إعلاميون”، سلمه له رئيس النادي الدكتور ظافر الشهري، ورئيس “إعلاميون” عبدالعزيز العيد.