بالصور.. انقطاع الكهرباء يرهق أهالي قرية الهجنبة بالمسارحة

المواطن - علي شيبان - جازان

أبدى عدد من أهالي قرية “الهجنبة” التابعة لمحافظة أحد المسارحة بجازان تذمرهم واستياءهم من الانقطاعات المستمرة في الكهرباء دون أي سبب يذكر.

– الانقطاعات المتكررة:

وقال المحرزي لـ“المواطن“: “نعاني نحن أهالي قرية الهجنبة من الانقطاعات المستمرة في التيار الكهربائي وقد تستمر هذه الانقطاعات إلى عدة ساعات في فترة الظهيرة وأيضا في موسم الأمطار دون معرفة الأسباب علما أنه انقطعت قبل يومين من الساعة 1.30 ظهراً إلى الساعة 10 مساء وعشنا في الظلام الدامس فإلى متى هذه الانقطاعات المستمرة ومتى سوف يتم حل مشكلتنا“.

– كبار السن ومرضى:

فيما بين “الهزازي” أن هذه الانقطاعات المستمرة في التيار الكهربائي تسببت في استياء كبار السن وخاصة الذين يعانون من عدة أمراض القلب والصدرية وأيضا الأشخاص الذين يستخدمون أجهزة في العلاج دون مراعاة شعورهم أو وضعهم في الحسبان أو سابق إنذار مما اضطر البعض إلى الذهاب إلى أحد الأقارب في القرى المجاورة أو إلى استئجار بعض الشقق حتى أعادت التيار الكهربائي للقرية.

– تغيير الخط :

بدوره قال حسن حنتول: إننا كنا نعيش قبل سنتين في أحسن حال دون انقطاع الكهرباء عن قريتنا حيث كان خط الكهرباء للقرية من محطة التوليد الكهربائية بإسكان الحصمة وكان الوضع ممتازاً بدون انقطاعات وقبل سنتين قامت شركة الكهرباء بتغيير الخط مع قرية “الجروف” المجاورة لنا وبدأت قصة الانقطاعات تتكرر بشكل كبير.

– مناشدة:

من جهة أخرى تواصلت “المواطن” مع مدير شركة الكهرباء المهندس علي آل عطيف لكن لم يتم الرد علينا منذ أكثر من ثلاثة أيام، فيما ناشد أهالي قرية “الهجنبة” عبر “المواطن” من الجهات المعنية بالاهتمام بهذا الشأن ومن كل المسؤولين في المنطقة مطالبين بحل جذري ونهائي لهذه الانقطاعات المستمرة وإرجاع خط التيار الكهربائي إلى محطة التوليد الكهربائية لإسكان الحصمة.