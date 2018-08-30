بالصور.. انهيار جدار خرساني يسحق مواطنًا داخل سيارته بالمجاردة

المواطن - أحمد الشهري - المجاردة

باشر الدفاع المدني بمحافظة المجاردة صباح اليوم الخميس حادث انهيار جدار خرساني بجانب منزل أحد المواطنين، مما تسبب في وفاة مواطن سحقا داخل سيارته.

وأوضح نائب المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير المقدم عبدالإله بن سعيد الشهراني أنه وبعد مباشرة الحادث من قبل فرق الدفاع المدني تبين انهيار الجدار الخرساني على مركبة المواطن وهو بداخلها وبعد رفع الأنقاض بمساندة بعض الجهات قامت فرقة الإنقاذ باستخراج المواطن متوفى. نسأل الله له بالرحمة، وقد شارك في الحادث عدد من الجهات.