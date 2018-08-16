بالصور.. باولو دياز يصل جدة

المواطن - مروة نبيل

وصل، قبل قليل، النجم التشيلي الدولي باولو دياز إلى جدة، استعدادًا لبدء مهمته مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

ونشر النادي الأهلي عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا للنجم التشيلي باولو دياز فور وصوله إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، وأخرى بعد وصوله إلى الملعب الرديف لمدينة الملك عبدالله الرياضية.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراة ودية أمام فريق جدة، على الملعب الرديف لمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، وقررت الإدارة فتح مدرجات الملعب للجماهير الأهلاوية الراغبة في حضور اللقاء.

وكان النادي الأهلي قد أعلن، مساء أمس الأربعاء، تعاقده رسميًّا مع التشيلي الدولي باولو دياز صاحب الـ23 عامًا، لمدة ثلاث سنوات.

ودخل النادي الأهلي في مفاوضات مع إدارة نادي سان لورينزو الأرجنتيني خلال الأيام الماضية، من أجل الحصول على خدمات النجم التشيلي باولو دياز، وأكدت تقارير صحافية أن الراقي حسم الصفقة مقابل 7 ملايين يورو.

ويُعد باولو دياز، صاحب الـ23 عامًا، واحدًا من أبرز لاعبي مركز الظهير الأيمن، وشارك مع المنتخب التشيلي الأول لكرة القدم في منافسات بطولة كأس العالم للقارات 2017.