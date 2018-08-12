بالصور.. بدء تطبيق عقوبات التدخين في المنشآت الصحية بمكة المكرمة

المواطن_عبدالرحمن المحمادي_مكة

شرعت الشؤون الصحية بمكة المكرمة البدء بتطبيق لائحة المخالفات وتحرير العقوبات لمخالفي مكافحة التدخين داخل المنشآت الصحية بالعاصمة المقدسة؛ تنفيذاً لتعميم وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة وبتوجيه ومتابعة من المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل حمزة مطير .

وذكرت صحة مكة المكرمة بأن أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة التدخين قاموا يوم أمس بجولتين على مستشفى حراء العام، ومستشفى الملك عبدالعزيز وقد تم الاجتماع مع المدير الطبي بمستشفى حراء العام والمدير المناوب بمستشفى الملك عبدالعزيز ومراقبي الأمن؛ لتوضيح مهام اللجنة وكيفية التعاون في تطبيق لائحة المنع وتحرير المخالفات وتنفيذ التوجيه السامي في تطبيق وتفعيل اللائحة.

كما قام الأعضاء بجولة على بعض مرافق المستشفيين وأبدى الجميع الحرص على التعاون نحو تحقيق بيئة صحية خالية من التدخين .